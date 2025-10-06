Elezioni regionali in Calabria 2025 | i risultati in diretta

Al via lo spoglio delle elezioni regionali in Calabria 2025. Le urne si sono chiuse alle 15 e i seggi hanno iniziato le operazioni di scrutinio. La sfida è tra il governatore uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps oggi europarlamentare del M5s, appoggiato dal centrosinistra. A breve saranno resi noti i primi exit poll e, successivamente, le prime proiezioni basate sui dati reali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

