Elezioni regionali in Calabria 2025 | i risultati in diretta
Al via lo spoglio delle elezioni regionali in Calabria 2025. Le urne si sono chiuse alle 15 e i seggi hanno iniziato le operazioni di scrutinio. La sfida è tra il governatore uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps oggi europarlamentare del M5s, appoggiato dal centrosinistra. A breve saranno resi noti i primi exit poll e, successivamente, le prime proiezioni basate sui dati reali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dalle ore 14:15 circa di oggi andrà in onda la maratona elettorale per seguire le elezioni regionali della Calabria con uno speciale in diretta del TG La7 condotto dal direttore Enrico Mentana.
Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota per le elezioni regionali in Toscana.
Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida tra Occhiuto e Tridico in diretta - L'affluenza alle 12 di domenica era del 29,08 per cento, un punto in meno rispetto alle ultime regionali.
Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato Pasquale Tridico.