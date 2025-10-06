Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista Eugenio Giani – Casa Riformista a Siena

Di seguito i nomi dei candidati della lista “Eugenio Giani – Casa Riformista” a Siena:1. Stefano Scaramelli2. Paola Piomboni3. Giorgio Delciondolo4. Stefania Bracciali5. Fabrizio Valleggi6. Emma Licciano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

