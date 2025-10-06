Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista di Noi Moderati a Siena

Firenzetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito i nomi dei candidati della lista di Noi Moderati a Siena:1. Gian Maria Rossi2. Evelise Didonato3. Pier Luigi Bacconi4. Giorgia Ballerini5. Samuele Secci  . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali nomi candidatiElezioni regionali, primi candidati consiglieri: Marcato in lista Lega, Caner in bilico e Toni Da Re escluso dalla coalizione. Tutti i nomi - Roberto “Bulldog” Marcato c’è, il collega assessore Federico Caner forse no. Come scrive ilgazzettino.it

elezioni regionali nomi candidatiVerso le regionali: i candidati maremmani del Movimento 5 Stelle si presentano - Si è svolta a Grosseto questa mattina, lunedì 6 ottobre, alla presenza dell’onorevole Quartini, la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime ele ... grossetonotizie.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Nomi Candidati