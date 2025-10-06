Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista di Fratelli d’Italia a Prato
Di seguito i nomi dei candidati della lista di Fratelli d’Italia a Prato:1. Chiara La Porta2. Gianluca Banchelli3. Dania Melani4. Giulio Benelli5. Emanuela Paci6. Giovanni Sardi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
