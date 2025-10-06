Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista di Forza Italia a Siena

Di seguito i nomi dei candidati della lista di Forza Italia a Siena:1. Lorenza Bondi2. Piero Ciofi3. Elisabetta Pallacchi4. Giorgio Carletti5. Eugenia Mellea6. Antonio Lavecchia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

