Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista del Pd a Siena

Di seguito i nomi dei candidati della lista del Partito Democratico a Siena:1. Simone Bezzini2. Anna Paris3. Gabriele Berni4. Elena Rosignoli5. Marcello Bonechi6. Tiziana Fregoli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

I primi instant poll delle elezioni regionali in #Calabria, elaborati per #SkyTg24 da @you_trend. Gli aggiornamenti ? https://tinyurl.com/3mravutk - X Vai su X

REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. #ANSA Vai su Facebook

Elezioni regionali, primi candidati consiglieri: Marcato in lista Lega, Caner in bilico e Toni Da Re escluso dalla coalizione. Tutti i nomi - Roberto “Bulldog” Marcato c’è, il collega assessore Federico Caner forse no. Riporta ilgazzettino.it

Chi sono i candidati alle elezioni in Calabria 2025: nomi e liste alle regionali - Domenica 5, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15, si vota per le regionali in Calabria 2025. Si legge su fanpage.it