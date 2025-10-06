Elezioni regionali emesso dalla Corte d' appello di Ancona l' atto di proclamazione degli eletti

La Corte d'appello di Ancona ha emesso l'atto di proclamazione degli eletti alle elezioni regionali nelle Marche del 28 e 29 settembre scorsi, che hanno sancito la riconferma della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente della Regione Francesco Acquaroli.

