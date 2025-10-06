Elezioni Regionali Campania 2025 Calenda | Esito scontato vincerà Fico con coalizione in cui si odiano

Azione non sarà presente alle Elezioni Regionali in Campania. Ad annunciarlo è stato il leader del partito Carlo Calenda a margine di un incontro sull'automotive a Pomigliano d'Arco. “Penso che le Regioni siano il disastro dell'Italia: duplicano le burocrazie, mangiano un sacco di soldi, non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it