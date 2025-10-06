Elezioni regionali Calabria urne aperte per il secondo giorno fino alle 15 sfida tra governatore uscente Occhiuto cdx e Tridico csx

In Calabria si voterà anche oggi dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale Secondo giorno di voto per le elezioni regionali in Calabria 2025. Le urne sono state riaperte alle 7 di mattina e lo saranno fino alle 15 di oggi. I due sfida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni regionali calabria urne aperte per il secondo giorno fino alle 15 sfida tra governatore uscente occhiuto cdx e tridico csx

elezioni regionali calabria urneElezioni Regionali Calabria, i risultati in diretta. Urne aperte, si vota fino alle 15: sfida Occhiuto-Tridico - Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. Da ilmattino.it

elezioni regionali calabria urneCalabria al voto, cala la partecipazione alle elezioni regionali. Seggi aperti anche oggi - Elezioni regionali in Calabria: affluenza in calo e tre candidati in corsa per la guida della Regione. Segnala notizie.it

