Elezioni regionali Calabria urne aperte per il secondo giorno fino alle 15 sfida tra governatore uscente Occhiuto cdx e Tridico csx

In Calabria si voterà anche oggi dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale Secondo giorno di voto per le elezioni regionali in Calabria 2025. Le urne sono state riaperte alle 7 di mattina e lo saranno fino alle 15 di oggi. I due sfida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria, urne aperte per il secondo giorno fino alle 15, sfida tra governatore uscente Occhiuto (cdx) e Tridico (csx)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0. https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251005/regionali/scrutini/italia/183020220740

Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto verso una vittoria netta. La seconda rilevazione di Opinio per la Rai, con una copertura del 98%, dà il governatore uscente in una forbice tra il 62,5 e il 58,5%

Risultati elezioni regionali Calabria: il verdetto delle urne, chi ha vinto? - Sfida a tre per il governo della Calabria: Occhiuto, Tridico e Toscano si contendono la presidenza tra affluenza in calo e primi exit poll. Come scrive notizie.it

Regionali Calabria, Occhiuto stravince tra piazze piene e urne vuote. Forza Italia primo partito: il bilancio del centrodestra - Dopo averla spuntata nelle Marche, la maggioranza mette a segno un altro goal che ha il sapore ... Si legge su ilmattino.it