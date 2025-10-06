Elezioni regionali Calabria quando arriveranno i risultati | exit poll e proiezioni in diretta della sfida tra Occhiuto e Tridico

Elezioni regionali in Calabria, la sfida tra Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico entra nel vivo. Il voto di domenica 5 e lunedì 6 ottobre porterà a scegliere il prossimo presidente della Regione Calabria e ad eleggere i 30 membri del Consiglio regionale. Il voto andrà avanti fino alle 15, quando poi inizieranno ad arrivare i primi exit e instant poll e i risultati con lo scrutinio delle schede in tempo reale. Quella calabrese è la seconda tornata elettorale regionale dell’autunno, dopo il voto della settimana scorsa in Marche e Valle d’Aosta. Si tratta di un voto anticipato rispetto alla normale scadenza della legislatura (prevista nel 2026) in seguito alle dimissioni del presidente uscente, Roberto Occhiuto, dopo le indagini a suo carico per corruzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

