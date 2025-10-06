Elezioni regionali Calabria proiezioni in tempo reale | cdx di Occhiuto verso la vittoria 59-63% sul candidato di csx Tridico 35,5%-39,5%

A urne chiuse, il candidato della coalizione di governo è nettamente in vantaggio sull'ex presidente dell'INPS Tridico, nome che aveva messo d'accordo il centrosinistra Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali in Calabria indicano che il governatore uscente Roberto Occhi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria, proiezioni in tempo reale: cdx di Occhiuto verso la vittoria (59-63%) sul candidato di csx Tridico (35,5%-39,5%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

