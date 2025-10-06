Elezioni regionali Calabria proiezioni in tempo reale | cdx di Occhiuto verso la vittoria 59-63% sul candidato di csx Tridico 35,5%-39,5%

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A urne chiuse, il candidato della coalizione di governo è nettamente in vantaggio sull'ex presidente dell'INPS Tridico, nome che aveva messo d'accordo il centrosinistra Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali in Calabria indicano che il governatore uscente Roberto Occhi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria, proiezioni in tempo reale: cdx di Occhiuto verso la vittoria (59-63%) sul candidato di csx Tridico (35,5%-39,5%)

elezioni regionali calabria proiezioniRisultati Elezioni Regionali Calabria 2025, diretta Occhiuto Presidente/ FI 19%, derby FdI-Lega: Pd batte M5s - Risultati Elezioni Regionali Calabria 2025: spoglio live, exit poll, proiezioni e affluenza dopo le ore 15. Riporta ilsussidiario.net

Elezioni Regionali Calabria 2023: Risultati Iniziali e Proiezioni Aggiornate - Roberto Occhiuto, già al timone della regione, ha saputo attrarre un robusto seguito grazie alle sue politiche e alla sua visibilità. Segnala notizie.it

