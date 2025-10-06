Elezioni regionali Calabria proiezioni in tempo reale | cdx di Occhiuto verso la vittoria 59-63% sul candidato di csx Tridico 35,5%-39,5%

A urne chiuse, il candidato della coalizione di governo è nettamente in vantaggio sull'ex presidente dell'INPS Tridico, nome che aveva messo d'accordo il centrosinistra Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali in Calabria indicano che il governatore uscente Roberto Occhi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Calabria, proiezioni in tempo reale: cdx di Occhiuto verso la vittoria (59-63%) sul candidato di csx Tridico (35,5%-39,5%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0. https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251005/regionali/scrutini/italia/183020220740 Vai su Facebook

Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto verso una vittoria netta. La seconda rilevazione di Opinio per la Rai, con una copertura del 98%, dà il governatore uscente in una forbice tra il 62,5 e il 58,5% - X Vai su X

Risultati Elezioni Regionali Calabria 2025, diretta Occhiuto Presidente/ FI 19%, derby FdI-Lega: Pd batte M5s - Risultati Elezioni Regionali Calabria 2025: spoglio live, exit poll, proiezioni e affluenza dopo le ore 15. Riporta ilsussidiario.net

Elezioni Regionali Calabria 2023: Risultati Iniziali e Proiezioni Aggiornate - Roberto Occhiuto, già al timone della regione, ha saputo attrarre un robusto seguito grazie alle sue politiche e alla sua visibilità. Segnala notizie.it