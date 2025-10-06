Elezioni regionali Calabria i primi risultati in diretta | exit poll e proiezioni danno Occhiuto vincente su Tridico
Elezioni regionali in Calabria, la sfida tra Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico entra nel vivo. Si è concluso il voto di domenica 5 e lunedì 6 ottobre per scegliere il prossimo presidente della Regione Calabria ed eleggere i 30 membri del Consiglio regionale. Urne chiuse dalle 15, iniziano ad arrivare i primi exit e instant poll e i risultati con lo scrutinio delle schede in tempo reale. Quella calabrese è la seconda tornata elettorale regionale dell’autunno, dopo il voto della settimana scorsa in Marche e Valle d’Aosta. Si tratta di un voto anticipato rispetto alla normale scadenza della legislatura (prevista nel 2026) in seguito alle dimissioni del presidente uscente, Roberto Occhiuto, dopo le indagini a suo carico per corruzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
