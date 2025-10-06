Elezioni regionali Calabria exit poll | governatore uscente cdx Occhiuto 51-55% in pole per un secondo mandato su Tridico 43-47%
Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è in pole (51-55%) sul candidato del centrosinistra Pasquale Tridico per un secondo mandato Ecco gli exit poll in merito alle elezioni regionali Calabria. Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è in pole (51-55%) sul c.
Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0. https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251005/regionali/scrutini/italia/183020220740 Vai su Facebook
Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto verso una vittoria netta. La seconda rilevazione di Opinio per la Rai, con una copertura del 98%, dà il governatore uscente in una forbice tra il 62,5 e il 58,5% - X Vai su X
Elezioni Regionali Calabria 2025, secondo exit poll Opinio (Rai): confermato il grande vantaggio di Occhiuto - Pronti gli exit poll che riguardano le elezioni in Calabria (2025). Come scrive quicosenza.it
Elezioni regionali in Calabria 2025: i dati dei primi exit poll - I primi exit poll delle elezioni regionali in Calabria, condotti da Youtrend per Skytg24, vedono Roberto Occhiuto ampiamente in vantaggio ... Come scrive citynow.it