Elezioni regionali Calabria exit poll | governatore uscente cdx Occhiuto 51-55% in pole per un secondo mandato su Tridico 43-47%

Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è in pole (51-55%) sul candidato del centrosinistra Pasquale Tridico per un secondo mandato Ecco gli exit poll in merito alle elezioni regionali Calabria. Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è in pole (51-55%) sul c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni regionali calabria exitElezioni Regionali Calabria 2025, secondo exit poll Opinio (Rai): confermato il grande vantaggio di Occhiuto - Pronti gli exit poll che riguardano le elezioni in Calabria (2025). Come scrive quicosenza.it

elezioni regionali calabria exitElezioni regionali in Calabria 2025: i dati dei primi exit poll - I primi exit poll delle elezioni regionali in Calabria, condotti da Youtrend per Skytg24, vedono Roberto Occhiuto ampiamente in vantaggio ... Come scrive citynow.it

