Elezioni regionali Calabria | alle 23 di domenica affluenza del 29% in calo rispetto al 2021
Riaperti da lunedì mattina i seggi elettorali in Calabria per l’ultimo giorno di voto. Le urne sono aperte dalle 7 alle 15. L’ultimo rilevamento dell’affluenza, alle 23 di ieri 5 ottobre, si attesta al 29,08% degli 1,9 milioni aventi diritto, in lieve calo rispetto al dato del 2021 quando, alla stessa ora, votò il 30,87% degli elettori. In Calabria si vota in anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura, per le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto che aveva lasciato la propria a carica dopo essere stato indagato per corruzione in un’inchiesta della procura di Catanzaro e si è poi ricandidato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. #ANSA Vai su Facebook
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre - X Vai su X
Urne aperte fino alle 15 per le elezioni regionali in Calabria. Subito dopo inizierà lo spoglio per decretare il vincitore tra il governatore uscente del centrodestra, Roberto ... - Nel pomeriggio lo spoglio che decreterà il vincitore tra il presidente uscente Occhiuto e lo sfidante del centrosinistra Tridico ... Da repubblica.it
Elezioni Regionali Calabria, i risultati in diretta. Urne aperte, si vota fino alle 15: sfida Occhiuto-Tridico - Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. Segnala ilmattino.it