Elezioni regionali Calabria | alle 23 di domenica affluenza del 29% in calo rispetto al 2021

Riaperti da lunedì mattina i seggi elettorali in Calabria per l’ultimo giorno di voto. Le urne sono aperte dalle 7 alle 15. L’ultimo rilevamento dell’affluenza, alle 23 di ieri 5 ottobre, si attesta al 29,08% degli 1,9 milioni aventi diritto, in lieve calo rispetto al dato del 2021 quando, alla stessa ora, votò il 30,87% degli elettori. In Calabria si vota in anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura, per le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto che aveva lasciato la propria a carica dopo essere stato indagato per corruzione in un’inchiesta della procura di Catanzaro e si è poi ricandidato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

