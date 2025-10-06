Elezioni regionali Calabria 2025 oggi si decide la sfida tra Occhiuto e Tridico Seggi aperti fino alle 15 poi in serata si saprà il vincitore

I seggi sono riaperti dalle 7 di questa mattina in tutta la Calabria per la seconda e ultima giornata delle elezioni regionali 2025, che decreteranno il nuovo Presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15, dopodiché inizierà lo scrutinio, con i primi risultati attesi nel pomeriggio e l’esito finale previsto in serata. La sfida principale è quella tra il governatore uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e candidato del campo largo di centrosinistra. In corsa anche Francesco Toscano, espressione di Democrazia Sovrana Popolare, mentre Azione di Carlo Calenda non ha partecipato alla competizione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

