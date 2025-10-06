Elezioni regionali Calabria 2025 dalla Dc a Forza Italia con qualche mal di pancia chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente confermato per un mandato bis
Nessun trasloco dalla scrivania della “Cittadella regionale”: Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, è stato riconfermato presidente della Regione Calabria per un secondo mandato, surclassando Pasquale Tridico, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle sostenuto dal centrosinistra. Una vittoria che, per molti, era praticamente scritta fin dalle prime settimane di campagna elettorale, nonostante le difficoltà legate all’inchiesta per corruzione che lo ha coinvolto recentemente. A fine luglio, infatti, Occhiuto aveva annunciato le sue dimissioni anticipate dopo essere finito sotto indagine per corruzione dalla Procura di Catanzaro. 🔗 Leggi su Open.online
elezioni - regionali
I primi instant poll delle elezioni regionali in #Calabria, elaborati per #SkyTg24 da @you_trend. Gli aggiornamenti ? https://tinyurl.com/3mravutk - X Vai su X
REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. #ANSA Vai su Facebook
Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti - La prima rilevazione di Opinio per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59 per centro. Lo riporta ilfoglio.it
Elezioni in Calabria, stravince il centrodestra: nuova batosta per il “campo largo” - Dopo le Marche con Acquaroli, la Calabria conferma il governatore Roberto Occhiuto. Come scrive panorama.it