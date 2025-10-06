Elezioni regionali Calabria 2025 dalla Dc a Forza Italia con qualche mal di pancia chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente confermato per un mandato bis

Nessun trasloco dalla scrivania della “Cittadella regionale”: Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, è stato riconfermato presidente della Regione Calabria per un secondo mandato, surclassando Pasquale Tridico, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle sostenuto dal centrosinistra. Una vittoria che, per molti, era praticamente scritta fin dalle prime settimane di campagna elettorale, nonostante le difficoltà legate all’inchiesta per corruzione che lo ha coinvolto recentemente. A fine luglio, infatti, Occhiuto aveva annunciato le sue dimissioni anticipate dopo essere finito sotto indagine per corruzione dalla Procura di Catanzaro. 🔗 Leggi su Open.online