Elezioni regionali 2025 i risultati del voto in Calabria

Caffeinamagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre sono stati due giorni cruciali per la politica. In Calabria ci sono state le elezioni regionali, che hanno tenuto col fiato sospeso sia i partiti di centrodestra che quelli di centrosinistra. Tre i candidati alla carica di governatore, che si sono dati battaglia. Il centrodestra ha deciso di puntare sul presidente uscente Roberto Occhiuto, supportato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud Chiama Nord e dalle liste Occhiuto presidente e Forza Azzurri. Il centrosinistra ha candidato l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Pasquale Tridico, appoggiato dal M5S, dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi-Sinistra e dalle liste Democratici e Progressisti e Tridico presidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali 2025 risultatiRisultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato  Pasquale Tridico. Come scrive quotidiano.net

elezioni regionali 2025 risultatiQuando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Calabria 2025 - Tra due ore, alle ore 15 di oggi, lunedì 6 ottobre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali in Calabria 2025. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Risultati