Elezioni regionali 2025 i risultati del voto in Calabria

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre sono stati due giorni cruciali per la politica. In Calabria ci sono state le elezioni regionali, che hanno tenuto col fiato sospeso sia i partiti di centrodestra che quelli di centrosinistra. Tre i candidati alla carica di governatore, che si sono dati battaglia. Il centrodestra ha deciso di puntare sul presidente uscente Roberto Occhiuto, supportato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud Chiama Nord e dalle liste Occhiuto presidente e Forza Azzurri. Il centrosinistra ha candidato l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Pasquale Tridico, appoggiato dal M5S, dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi-Sinistra e dalle liste Democratici e Progressisti e Tridico presidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it