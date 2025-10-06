Elezioni regionali 2025 i risultati del voto in Calabria
Domenica 5 e lunedì 6 ottobre sono stati due giorni cruciali per la politica. In Calabria ci sono state le elezioni regionali, che hanno tenuto col fiato sospeso sia i partiti di centrodestra che quelli di centrosinistra. Tre i candidati alla carica di governatore, che si sono dati battaglia. Il centrodestra ha deciso di puntare sul presidente uscente Roberto Occhiuto, supportato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud Chiama Nord e dalle liste Occhiuto presidente e Forza Azzurri. Il centrosinistra ha candidato l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Pasquale Tridico, appoggiato dal M5S, dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi-Sinistra e dalle liste Democratici e Progressisti e Tridico presidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. #ANSA Vai su Facebook
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre - X Vai su X
Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato Pasquale Tridico. Come scrive quotidiano.net
Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Calabria 2025 - Tra due ore, alle ore 15 di oggi, lunedì 6 ottobre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali in Calabria 2025. Segnala fanpage.it