Elezioni locali sotto tensione in Georgia Bruxelles condanna la repressione
Durante il fine settimana si sono registrati nuovi picchi di tensione in Georgia. In concomitanza con le elezioni locali (boicottate da gran parte delle opposizioni), massicce proteste si sono svolte nella capitale georgiana, proteste culminate con un tentativo di assalto al palazzo presidenziale bloccato dalle forze dell’ordine, che hanno utilizzato idranti e spray al peperoncino per disperdere i manifestanti. In totale, cinque persone sarebbero state arrestate. Il governo ha dichiarato che 21 agenti di polizia e sei manifestanti sono stati trasportati in ospedale con ferite. Anche per via del boicottaggio promosso da buona parte (anche se non da tutte) le forze d’opposizione, il risultato delle consultazioni era abbastanza prevedibile. 🔗 Leggi su Formiche.net
