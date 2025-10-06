Elezioni in Calabria urne aperte | si vota fino alle 15 per le regionali

Reggiotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio, in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L'affluenza, secondo l'ultimo rilevamento alle 23 di ieri, 5 ottobre, si è attestata al 29,08%, in lieve calo rispetto al dato del 2021 quando, alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - calabria

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO

elezioni calabria urne aperteElezioni Regionali Calabria, i risultati in diretta. Urne aperte, si vota fino alle 15: sfida Occhiuto-Tridico - Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si legge su ilgazzettino.it

elezioni calabria urne aperteElezioni Calabria, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio - Si vota ancora dalle 7 per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Calabria Urne Aperte