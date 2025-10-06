Elezioni in Calabria stravince il centrodestra | nuova batosta per il campo largo
Altro giro, altra batosta elettorale per il cosiddetto “campo largo” del centrosinistra. A pochi minuti dalla chiusura delle urne per le elezioni regionali in Calabria la vittoria del Governatore uscente di centrodestra Roberto Occhiuto è apparsa fin da subito chiarissima. Secondo i primi exit poll di Opinio per Rai, il governatore uscente si attestava su una forbice tra il 59 e il 63%. Mentre lo sfidante del centrosinistra, l’ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, si fermava tra il 35.5 e il 39.5%. L’affluenza si ferma al 43,2% in linea con quella della precedente tornata elettorale (44,4%). 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: elezioni - calabria
Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO
Elezioni regionali in Calabria. Exit poll Opinio-Rai: Occhiuto verso una vittoria larga al 60% - X Vai su X
REGIONALI I L'affluenza alle 23 per le elezioni in Calabria è del 29,08%. Un numero in calo rispetto al 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto. Si vota anche domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15 #ANSA https://www.ansa.it/sit Vai su Facebook
Risultati elezioni Calabria, la diretta dello spoglio. Ecco chi ha vinto (secondo gli exit poll) - Elezioni regionali Calabria, chi vince tra Occhiuto, Tridico e Toscano? Da money.it
Regionali Calabria, Occhiuto a valanga: Tridico staccato. Lo spoglio in diretta - Roberto Occhiuto verso una netta vittoria alle elezioni regionali in Calabria. Riporta iltempo.it