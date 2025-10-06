Elezioni in Calabria stravince il centrodestra | nuova batosta per il campo largo

Altro giro, altra batosta elettorale per il cosiddetto “campo largo” del centrosinistra. A pochi minuti dalla chiusura delle urne per le elezioni regionali in Calabria la vittoria del Governatore uscente di centrodestra Roberto Occhiuto è apparsa fin da subito chiarissima. Secondo i primi exit poll di Opinio per Rai, il governatore uscente si attestava su una forbice tra il 59 e il 63%. Mentre lo sfidante del centrosinistra, l’ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, si fermava tra il 35.5 e il 39.5%. L’affluenza si ferma al 43,2% in linea con quella della precedente tornata elettorale (44,4%). 🔗 Leggi su Panorama.it

