Elezioni in Calabria Occhiuto vince e annuncia | Ponte sullo Stretto risorsa per il Sud Tridico | Grande delusione
E' in vantaggio di circa 20 punti (59% al 39%) il candidato di Centrodestra, Roberto Occhiuto, ormai praticamente sicuro di continuare a guidare la Regione Calabria. Pasquale Tridico, candidato per il Centrosinistra (Campo largo) ha fatto i complimenti al vincitore, dichiarando comunque di voler "continuare a lavorare per la Calabria" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
