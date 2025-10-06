Elezioni in Calabria | exit poll Occhiuto Centrodestra avanti a Tridico Campo largo | 58,5-62,5% a 36-40%
In base ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del 98%, alle elezioni regionali in Calabria, il governatore uscente e candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è al 58,5-62,5%, mentre Pasquale Tridico, candidato del campo largo, è al 36-40%. Francesco Toscano, candidato di 'Democrazia Sovrana e Popolare', è allo 0,5-2,5% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
