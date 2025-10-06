Elezioni FI festeggia Occhiuto a Reggio e Cannizzaro lancia la sfida per palazzo San Palazzo

Forza Italia festeggia la rielezione di Roberto Occhiuto a governatore della Calabria. A Reggio la vittoriosa onda azzurra ha riempito stasera la sede politica del partito tra dirigenti, tesserati e amministratori, riuniti dal segretario regionale Francesco Cannizzaro. Il deputato reggino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

elezioni fi festeggia occhiutoRegionali Calabria, Cannizzaro: “trionfo FI-Occhiuto. Sindaco di Reggio? Vi do una notizia…”. E la stoccata a Falcomatà | VIDEO - “Abbiamo detto ai calabresi che non volevamo vincere, volevamo stravincere: evidentemente, ci hanno preso in parola“. Scrive strettoweb.com

elezioni fi festeggia occhiutoCalabria, bis di Occhiuto. Distacco di 18 punti. Più della metà non vota - Per il governatore riconfermato 58,2%, lo sfidante si ferma al 40,8%. Da repubblica.it

