Elezioni Calabria vittoria larga per Occhiuto | Ora pacifichiamo la Regione

6 ott 2025

La rielezione trionfale di Roberto Occhiuto a presidente della Regione Calabria, avvenuta a seguito dell’ultima tornata elettorale, rappresenta un netto e inequivocabile verdetto dell’elettorato calabrese. Questa vittoria non è solo la conferma di un mandato, ma una schiacciante affermazione del centrodestra nella regione. Il risultato elettorale consolida la sua leadership in un momento particolarmente delicato. Occhiuto vince con il 57%, mentre l’avversario, Tridico, si ferma al 42%. Per quanto riguarda i partiti, Forza Italia prende addirittura il 19,3%, mentre Fratelli d’Italia si attesta sopra il 10%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

