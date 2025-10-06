Elezioni Calabria vittoria larga per Occhiuto Giorgia Meloni esulta | Risultato importante
La Calabria torna alle urne per scegliere il proprio futuro politico. I seggi sono rimasti aperti in tutte le cinque province per eleggere il nuovo Presidente della Regione e rinnovare il Consiglio Regionale. Si tratta di elezioni anticipate, convocate dopo la decisione a sorpresa del governatore uscente Roberto Occhiuto di dimettersi in seguito alla notifica di un avviso di garanzia, rimettendo ai cittadini la scelta di una nuova fiducia. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2.406 sezioni elettorali distribuite su tutto il territorio regionale. Sono tre i candidati alla presidenza: Roberto Occhiuto, governatore uscente, sostenuto dal centrodestra, Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente dell’Inps, candidato del centrosinistra, Francesco Toscano, alla guida di Democrazia Sovrana e Popolare, movimento di ispirazione sovranista fondato da Marco Rizzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Calabria https://linkiesta.it/2025/10/calabria-regionali-elezioni-occhiuto-vittoria/… via @Linkiesta - X Vai su X
REGIONALI I L'affluenza alle 23 per le elezioni in Calabria è del 29,08%. Un numero in calo rispetto al 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto. Si vota anche domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15 #ANSA https://www.ansa.it/sit Vai su Facebook
Elezioni Calabria, i risultati in diretta: in exit poll e proiezioni per Occhiuto vittoria larga al 60% su Tridico - I risultati delle elezioni regionali in Calabria in diretta: seggi chiusi oggi, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 15:00 ... Scrive fanpage.it
Elezioni in Calabria, stravince il centrodestra: nuova batosta per il “campo largo” - Dopo le Marche con Acquaroli, la Calabria conferma il governatore Roberto Occhiuto. Riporta panorama.it