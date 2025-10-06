elezioni calabria urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio

Catanzaro, 5 ottobre 2025 – Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio, in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L'affluenza, secondo l'ultimo rilevamento alle 23 di ieri, 5 ottobre, si è attestata al 29,08%, in lieve calo rispetto al dato del 2021 quando, alla stessa ora, votò il 30,87% degli elettori. Circa un milione e 900 mila gli aventi diritto al voto. In Calabria si vota in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, a seguito delle dimissioni del presidente, Roberto Occhiuto, a fine luglio scorso. I candidati alla presidenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

