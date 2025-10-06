Elezioni Calabria urne aperte fino alle 15 | affluenza in calo ha votato il 29,08%

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cittadini sono chiamati alle urne nelle 2.406 sezioni dislocate nelle tre circoscrizioni. Si è potuto votare ieri dalle 7 alle 23 e oggi, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

elezioni calabria urne aperte fino alle 15 affluenza in calo ha votato il 2908

© Ildifforme.it - Elezioni Calabria, urne aperte fino alle 15: affluenza in calo, ha votato il 29,08%

In questa notizia si parla di: elezioni - calabria

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO

elezioni calabria urne aperteElezioni Regionali Calabria, i risultati in diretta. Urne aperte, si vota fino alle 15: sfida Occhiuto-Tridico - Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. ilgazzettino.it scrive

elezioni calabria urne aperteElezioni Calabria, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio - Si vota ancora dalle 7 per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Calabria Urne Aperte