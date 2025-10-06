Elezioni Calabria i risultati in diretta | si vota fino alle 15 affluenza ferma al 29% Chi vince tra Occhiuto Tridico e Toscano
I risultati delle elezioni regionali in Calabria in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 6 ottobre 2025, fino alle ore 15:00. A seguire lo spoglio per i risultati, i primi exit poll e le proiezioni dopo il dato definitivo sull’affluenza. Sfida a tre ta Roberto Occhiuto (Cdx), Pasquale Tridico (Csx) e Francesco Toscano. Gli aggiornamenti sul voto e i risultati definitivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: elezioni - calabria
Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO
REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. #ANSA Vai su Facebook
#Elezioni #Regionali2025 #Calabria. Speciale #GR1 lunedì #6ottobre alle ore 15:00. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio: Massimo Giraldi. Regia: Ludovico Suppa. Ascolta qui: http://raiplaysound.it/radio1 #elezionicalabria #elezionir - X Vai su X
Elezioni Calabria, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, affluenza ferma al 29%. Chi vince tra Occhiuto, Tridico e Toscano - I risultati delle elezioni regionali in Calabria in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 6 ottobre 2025, fino alle ore 15:00 ... Si legge su fanpage.it
Elezioni Regionali Calabria 2025/ Diretta risultati affluenza, Occhiuto contro Triico: come si vota e liste - Elezioni Regionali Calabria 2025: diretta risultati dell'affluenza, le liste e i candidati da Occhiuto a Tridico. Si legge su ilsussidiario.net