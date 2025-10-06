Elezioni Calabria i risultati in diretta | si vota fino alle 15 affluenza ferma al 29% Chi vince tra Occhiuto Tridico e Toscano

Fanpage.it | 6 ott 2025

I risultati delle elezioni regionali in Calabria in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 6 ottobre 2025, fino alle ore 15:00. A seguire lo spoglio per i risultati, i primi exit poll e le proiezioni dopo il dato definitivo sull’affluenza. Sfida a tre ta Roberto Occhiuto (Cdx), Pasquale Tridico (Csx) e Francesco Toscano. Gli aggiornamenti sul voto e i risultati definitivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

