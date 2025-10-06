Elezioni Calabria 2025 | risultati affluenza e aggiornamenti in diretta
Oggi si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi, per le elezioni regionali in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza al voto alle 23 di ieri è stata del 29,08%. Numeri in leggero calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 30,88%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto. I candidati per queste elezioni regionali sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista); l’ europarlamentare M5S ed ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, per il centrosinistra, sostenuto da 6 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra) e infine Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, di cui è leader e presidente. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: elezioni - calabria
Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO
Elezioni regionali in Calabria 2025, seggi aperti anche oggi: orari - X Vai su X
REGIONALI I L'affluenza alle 23 per le elezioni in Calabria è del 29,08%. Un numero in calo rispetto al 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto. Si vota anche domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15 #ANSA https://www.ansa.it/sit Vai su Facebook
Risultati Elezioni Regionali Calabria 2025/ Diretta spoglio Presidente: exit poll, Occhiuto contro Tridico - Risultati Elezioni Regionali Calabria 2025: spoglio live, exit poll, proiezioni e affluenza dopo le ore 15. Da ilsussidiario.net
Elezioni Regionali Calabria 2025/ Diretta risultati affluenza, Occhiuto contro Triico: come si vota e liste - Elezioni Regionali Calabria 2025: diretta risultati dell'affluenza, le liste e i candidati da Occhiuto a Tridico. ilsussidiario.net scrive