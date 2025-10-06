Elezioni 2026 Alessandro Carbone | Spazio Liberale è l’unica vera alternativa al fallimento di destra e sinistra

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni amministrative del 2026, si affaccia sulla scena politica cittadina un nuovo soggetto civico. Si chiama "Spazio Liberale per Chieti" e a presentarlo è Alessandro Carbone, fondatore del movimento."Destra e sinistra – dichiara – hanno condannato la nostra città a un lento e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

