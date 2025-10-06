Educazione Finanziaria Poste propone i webinar anche modalità Lis
Tornano per residenti in Veneto gli appuntamenti in modalità webinar, sul tema dell’Educazione Finanziaria. Questa settimana si parte con un doppio incontro dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” in programma per martedì 7 e giovedì 9 ottobre.Per ciascuna giornata sono previsti due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: educazione - finanziaria
Educazione finanziaria e della cultura assicurativa e previdenziale a scuola: protocollo MIM-ANIA
Welfare, Ghilardi (A2a): “Piano life sharing pensato anche per educazione finanziaria”
A Villa Dante i laboratori di educazione finanziaria
Che accoglienza incredibile a Firenze per l'evento INSPIRAR: GRAZIE! Auditorium pieno e tanto interesse per l'educazione finanziaria! ? Con me sempre il mio motto: SE NON PENSI ALLA FINANZA, PRIMA O POI LA FINANZA PENSERÀ A TE! http:// - X Vai su X
? . possibile partecipare a singoli incontri . 2° . : [email protected] . #MeseEdufin24 #EducazioneFinanziaria #ComitatoEdufin #quistello # Vai su Facebook
Educazione Finanziaria, Poste propone i webinar anche modalità Lis - Questa settimana si parte con un doppio incontro dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” in programma per martedì 7 e giovedì 9 ottobre ... Secondo padovaoggi.it
Poste, ecco i webinar di educazione finanziaria di ottobre - A ottobre il programma degli eventi di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative ... Si legge su ansa.it