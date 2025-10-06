Edo simil border collie cerca casa

Edo è un cane maschio simil border collie che ha trascorso quasi tutta la sua vita in canile, per un totale di cinque anni.Ha bisogno di un’adozione del cuore, per scoprire finalmente il mondo, passo dopo passo. È molto curioso ma i nuovi rumori, quelli che lui non conosce, gli mettono un po’ di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it