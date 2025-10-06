Edo simil border collie cerca casa
Edo è un cane maschio simil border collie che ha trascorso quasi tutta la sua vita in canile, per un totale di cinque anni.Ha bisogno di un’adozione del cuore, per scoprire finalmente il mondo, passo dopo passo. È molto curioso ma i nuovi rumori, quelli che lui non conosce, gli mettono un po’ di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: simil - border
FUCECCHIO trovata ieri sera questa cucciolona simil Border Collie: aveva una ferita sul muso che la veterinaria ha ricucito ma soprattutto abbiamo notato che ha una ferita da intervento chirurgico, non più vecchia di 15 giorni, sul posteriore. Non ha microchip. Vai su Facebook
Nerina, la simil Border Collie abbandonata senza pietà che cerca casa - E' stata messa alla porta senza pietà, Nerina dolce cagnolina di taglia media, simil Border Collie di circa 3 anni. Si legge su salernotoday.it
Frosinone. Dana, simil Border Collie di due anni cerca casa - Sicuramente sarà stata una cucciola meravigliosa, una di quelle cucciole che scodinzolando attirava le attenzioni di ... Segnala newtuscia.it