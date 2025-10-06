Editoria e giustizia Nordio | Riforma costituzionale su separazione carriere che stiamo portando avanti garantisce centralità alla figura dell’avvocato

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’avvocato deve conoscere il diritto in tutte le sue manifestazioni e non può essere un giurista a metà. Tuttavia, oggi questo principio non è più sufficiente. Sappiamo infatti che, all’interno delle diverse discipline giuridiche, si sono sviluppate specializzazioni. È altrettanto vero, però, che s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

editoria e giustizia nordio riforma costituzionale su separazione carriere che stiamo portando avanti garantisce centralit224 alla figura dell8217avvocato

© Ilgiornaleditalia.it - Editoria e giustizia. Nordio: "Riforma costituzionale su separazione carriere che stiamo portando avanti garantisce centralità alla figura dell’avvocato"

In questa notizia si parla di: editoria - giustizia

Editoria e giustizia. Antonio Di Pietro: "Intelligenza artificiale resti a servizio dell'uomo"

Editoria e giustizia. Matone (Commissione Giustizia Camera): "Ruolo dell’avvocato è centrale per garantire un vero equilibrio tra accusa e difesa"

editoria giustizia nordio riformaRiforma giustizia, il sondaggio: 7 italiani su 10 temono le mani della politica sulla magistratura - È quanto emerge dalla rilevazione BidiMedia, commissionato dalle toghe di AreaDg - Secondo repubblica.it

editoria giustizia nordio riformaNordio, presto il decreto ministeriale sui parametri forensi - Nel suo intervento a distanza il Ministro ha affermato che la riforma dell’ordinamento forense è “uno dei risultati di cui siamo più orgogliosi ”. Si legge su ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Editoria Giustizia Nordio Riforma