La Massese travolge la Real Cerretese . I bianconeri di Marselli dirigono il gioco lanazione.it
Castiglion Fiorentino: cavallo cade in un fossato, salvato dai vigili del fuoco firenzepost.it
Gubbio, ci pensano Carraro e una deviazione “Schivata“ la prima sconfitta in casa lanazione.it
Gaza, Trump: “Prima fase negoziati dovrebbe finire in settimana” – La diretta lapresse.it
Yildiz Juve, la sua prestazione contro il Milan è stata sufficiente? Tuttosport non ha dubbi nel giudizio e ... juventusnews24.com
Cori per Max, l’affetto dello Stadium. Solo applausi per l’ex condottiero sport.quotidiano.net
Peeping Tom L'occhio che uccide: noi e il cinema, lo sguardo e le immagini. Una riflessione di ancora attualissima
Torna al cinema il 6 ottobre, in versione restaurata, il capolavoro "maledetto" di Michael Powell ch... ► comingsoon.it
Saverio Tommasi maltrattato in Terra Santa: crociate morali, lividi invisibili e indignazione deluxe
Torna dalla vacanza spirituale senza graffi ma con un carico di lamentele: il martirio secondo Fan... ► ilgiornaleditalia.it
Post elezioni, Buontempo (Ancona Protagonista): «Giunta bocciata dai cittadini: ma sarà vero?»
ANCONA – La consultazione elettorale che ha riconfermato Francesco Acquaroli a Palazzo Raffaello c... ► anconatoday.it
La Tav viaggia più veloce. Niente da fare per la Fabo
TAV TREVIGLIO BRIANZA 82FABO 72 TREVIGLIO Rubbini 9, Morina 12, Rossi T. 4, Taflaj 6, Anaekwe 16,... ► sport.quotidiano.net
Pavard, elogi dall’ex West Ham Aguerd: «Giocare con lui rende tutto più semplice»
di Redazione Inter News 24Pavard, tanti elogi a Marsiglia, le parole di Aguerd sull’ex Inter dopo la... ► internews24.com
La Pd Osculati sotto i raid russi: "Che paura"
Dopo una notte di terrore, e quando raggiunge al sicuro la Polonia, la vicepresidente Pd del Consig... ► ilgiornale.it
Altra doccia fredda in casa per il Poggibonsi. Prato prima pareggia, poi arriva il sorpasso
POGGIBONSI 1 PRATO 2 POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Borri F., Borri L. (81’ Corcione), Borghi, Nobile... ► sport.quotidiano.net
"Alberi per la pianura veneta", il Comune della prima cintura urbana aderisce all'iniziativa
Il Comune di Albignasego ha aderito all’iniziativa “Alberi per la Pianura Veneta”, promossa dalla ... ► padovaoggi.it
Disturbi gengivali del neonato e del bambino piccolo: quando preoccuparsi e come dare sollievo
Tra i piccoli disturbi che spesso accompagnano lo sviluppo di un bambino, le gengive gonfie sono tr... ► gravidanzaonline.it
Francesca Michielin incanta l’Arena di Verona: “Sanremo è andato una mer*a, trasformiamolo in una opportunità”
Francesca Michielin porta tutta la sua energia, grinta e voglia di ricominciare in una notte all’Ar... ► superguidatv.it
“Serve sangue per Gaetano”: l’appello si diffonde sui social, in tanti al San Pio per donare
Tempo di lettura: 2 minutiOre di angoscia e di speranza per Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Cau... ► anteprima24.it
De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia (Corsera)
De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia, scrive il Corriere della sera ... ► ilnapolista.it
Sansovino, Sacconi segna il gol scaccia crisi
Baldaccio Bruni 0 Sansovino 1 BALDACCIO BRUNI: Manzari, Piccinelli, Del Siena, Magi, Giorni, Gorini... ► lanazione.it
Ivan Graziani, a 80 Anni dalla Nascita, Rivive su un Murale a Nepezzano: Musica e Ricordi per il Cantautore
Impresso su una parete dell’edificio delle Poste, il volto e l’energia di Ivan Graziani, con la sua... ► citypescara.com
Addio al titolare del bar "Crescenzo" Santopaolo: fatale un malore mentre faceva jogging
È morto nell’ospedale San Giuliano di Giugliano, Giuseppe Santopaolo, titolare del Bar Santopaolo,... ► napolitoday.it
Auto si ribalta ad Anghiari sulla Senese Aretina: due feriti trasportati all’ospedale di Sansepolcro
È stato attivato alle ore 19.40 di ieri sera il 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto in v... ► lortica.it
Il Pordenone Fc non passa a Gorizia
Perde il Pordenone nella sesta giornata di Eccellenza. 2-0 in casa della Juventina, a Sant’Andrea ... ► pordenonetoday.it
Incidente, auto trafitta dal guardrail nel Pesarese. Tre ragazzi soccorsi
Paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Colombara di Apecchio, lungo la strada che da Pian di... ► ilrestodelcarlino.it
Ladri in azione nella sede dei vigili del fuoco
La malavita specializzata in reati predatori non si fa scrupoli neppure ad assaltare i presidi dei... ► padovaoggi.it
Gaza, Netanyahu: "Europa debole e irrilevante nei colloqui di pace"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’Europa è “diventata sostanzialmente ir... ► lapresse.it
“Tenere il pc sulle gambe può compromettere la produzione di spermatozoi?”
Buongiorno dottore, non so se è una domanda stupida, ma non riesco a trovare una risposta soddisfac... ► gravidanzaonline.it
Maignan ha le ore contate, Tare ha già avvisato Allegri: c’è il sostituto
Tare ha già avvisato Allegri: i giochi sembrano fatti e per Maignan si tratta solo di una questione... ► glieroidelcalcio.com
Quadarella: "Io, la vita da single e come gestire i record e lo studio. Pilato? Roma l'aiuterà"
La nuotatrice, argento nei 1.500 ai Mondiali di Singapore: "Sono uscita dalla comfort zone e vado fi... ► gazzetta.it
L’altra sfida. A Vicenza una vana rincorsa per La T Gema
S4 ENERGIA VICENZA 74 LA T TECNICA GEMA MCT 70 VICENZA Pisano 7, Gasparin 7, Da Campo 12, Preti 13,... ► sport.quotidiano.net
“Sei un poveretto”. Selvaggia Lucarelli contro il conduttore dopo il commento in tv
L’iniziativa della Global Sumud Flotilla ha generato moltissimi consensi, ma anche tante critiche e... ► caffeinamagazine.it
DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 6 ottobre LIVE
Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato... ► calciomercato.it
Siena Award Photo Festival, due mesi di fotografia globale
Siena, 6 ott. (askanews) - Dal 27 settembre al 23 novembre 2025 Siena accoglie l'undicesima edizione... ► quotidiano.net
Anche Sinner si arrende a Shanghai. I crampi costringono Jannik al ritiro. Sono cinque gli atleti stesi dal caldo
di Massimo Selleri Jannik Sinner si ferma per crampi nel terzo set della gara contro Tallon Grieks... ► sport.quotidiano.net
Al via a Sharm i negoziati sul piano di Trump per Gaza
Donald Trump ha chiesto di «agire velocemente» per chiudere la prima fase dei negoziati sulla guerr... ► lettera43.it
Il primo compleanno dei “lupi feroci de estinti” (che tali non sono): il video di Romulo e Remo
I due animali erano stati presentati come esemplari di enocione, specie scomparsa dal Pianeta da ol... ► fanpage.it
Trovato un cadavere nei boschi vicino a Como: indagini in corso
È stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione in una zona boschiva a... ► fanpage.it
Castiglion Fiorentino: cavallo cade in un fossato, salvato dai vigili del fuoco
I vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, 5 ottobre 2025, a Castiglion Fiorentino i... ► firenzepost.it
USA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
(Adnkronos) – Le autorità statunitensi stanno pianificando un’espansione radicale delle proprie capa... ► periodicodaily.com
Calcio a 5, Forlì punteggio pieno e in vetta solitaria dopo tre giornate
È stato un pomeriggio da incorniciare quello vissuto al Pala Marabini, dove il Forlì Calcio a 5 ha... ► forlitoday.it
Seggi riaperti in Calabria, affluenza in calo sotto il 30%: 29,8%
Roma, 6 ott. (askanews) – Seggi riaperti in tutta la Calabria fino alle 15 per l’elezione del nuo... ► ildenaro.it
Tommasi e compagni tornano a casa. E ripartono subito con il loro show
Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera israeliana (Tel Aviv però nega) e trattata male in ... ► laverita.info
Zenith da favola: un bel poker ed è prima
Zenith Prato 4 Larcianese 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Cela, Tempestini; Toccafondi, Saccent... ► lanazione.it
Novena a San Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione, quarto giorno
Carlo Acutis, un ragazzo di soli 15 anni, che attirava molti dei suoi coetanei a conoscere e amare ... ► lalucedimaria.it
“Perché ho lasciato lo studio”. La verità di Luca Telese dopo la rissa in tv con Daniele Capezzone
Mattinata incandescente negli studi di La7, dove la puntata di Omnibus si è trasformata in un vero ... ► caffeinamagazine.it
Traffico Roma del 06 10 2025 ore 08:30
Luceverde Roma Buongiorno decisamente trafficato in queste ore il raccordo anulare dove per traffic... ► romadailynews.it
Riforma Isee: le ipotesi del Governo Meloni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Governo Meloni sta valutando una revisione del meccanismo di calcol... ► dayitalianews.com
Gaza, al via i negoziati tra Israele e Hamas sul piano di pace di Trump
Roma, 6 ottobre 2025 - E’ il giorno dei negoziati per Gaza. Dovrebbero prendere il via oggi a Sharm... ► quotidiano.net
"Droni su Oslo",ritardi a scalo di Oslo
8.44 Alcuni atterraggi sono stati ritardati all'aeroporto di Oslo dopo l'avvistamento di alcuni dro... ► televideo.rai.it
L'ambasciatore di Israele: "La Flotilla? Non trasportava aiuti. Non abbiamo maltrattato Greta"
Lo scopo della Flotilla "non era certo portare aiuti". L'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan... ► iltempo.it
Via ai lavori per risolvere il problemi degli allagamenti
Cominceranno a breve i lavori per il potenziamento della rete fognaria nella frazione di Casalba, ... ► casertanews.it
Esplosione a Pomigliano, morto uno degli operai feriti
Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto nell’ospedale Cardarelli di Napoli l’operaio 31enne Vasile... ► anteprima24.it
Zhegrova Juve, perché non è stato utilizzato contro il Milan? Tudor spiega in conferenza stampa: «Butto dentro chi è più forte e nei cambi penso a chi mi porterà il risultato»
di Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, perché non è stato utilizzato contro il Milan? L’analisi d... ► juventusnews24.com
Chiede al fratello di uccidere il marito che la menava, codannati all’egastolo
Il giudice ha stabilito la condanna all'ergastolo per Dorina Caka e Gezim Gjini, fratello e sorella... ► fanpage.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06 10 2025 ore 08:40
Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un s... ► romadailynews.it
Gioè trascina il Prato: missione compiuta
Poggibonsi 1 Prato 2 Poggibonsi (3-5-2): Bertini; L. Borri (dall’81’ Corcione), F. Borri, Nobile (d... ► sport.quotidiano.net
Giappone: Sanae Takaichi è la prima donna a guidare il partito di governo
Sanae Takaichi è la prima donna a guidare il partito di governo in Giappone. Molto probabilmente div... ► periodicodaily.com
Podismo, in 400 alla ’Corsa di Pui’. Nico e Malossi primi a Tresignana. Bulgarelli e Adamo vanno sul podio
Nico e Malossi primeggiano alla ‘Corsa di Pui’. Una domenica uggiosa e fredda per l’ottava edizion... ► sport.quotidiano.net
I granata flirtano con i tre punti ma è solo 1 1. Pontedera ripreso nel secondo tempo
GUBBIO 1 PONTEDERA 1 GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (27’ st N... ► sport.quotidiano.net
Il secondo Festival dell’economia critica al via il 10 ottobre alla Fondazione Feltrinelli. Ecco ospiti e programma
Torna a Milano il Festival dell’Economia Critica, due giorni di dibattito e confronto per interroga... ► ilfattoquotidiano.it
Incidenti, camion si ribalta su autostrada Palermo Mazara: chiusura a Isola delle femmine
Un camion si è ribaltato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Carini e ... ► tg24.sky.it
Super Lenz! Sbanca Desenzano e resta in vetta
DESENZANO 0 LENTIGIONE 1 DESENZANO: Fratti; Parlato (41’ st Barbera), Arpino, Bakayoko, Giorgi (43’... ► ilrestodelcarlino.it
Dany Quarrata al palo. Sconfitta netta a Livorno. Fatale l’ultimo periodo
VERODOL PIELLE LIVORNO 75C. LEONARDO 56 LIVORNO Ebeling 2, Kouassi, Mennella 11, Alibegovic ne, L... ► sport.quotidiano.net
Gaza, scontro Fubini Albanese. “Nessuno può dire che è genocidio”. “Non so quali siano le sue competenze”. Su La7
Un acceso dibattito sulla definizione di genocidio a Gaza anima In Onda, su La7, segnando un moment... ► ilfattoquotidiano.it
Un bel ripasso di Italiano. "Ho rivisto lo spirito della scorsa stagione. Peccato fermarci ora»
"Giornata perfetta", scolpisce Italiano. Perché, dice il tecnico, "è stata la prima partita che a... ► sport.quotidiano.net
Pronostico Zverev Rinderknech: morale e schiena non fermano il tedesco
Zverev-Rinderknech è valida per i sedicesimi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove ve... ► ilveggente.it
A spasso tra i libri a Ronchis
A Ronchis, per la Rassegna Letteraria “A spasso tra i libri”, incontri con gli autori 2025, dopo l... ► udinetoday.it
Roma, ambulanza saccheggiata durante soccorso di un paziente
A raccontare l’accaduto è Marco, operatore del 118, che insieme a un collega è stato vittima di un f... ► imolaoggi.it