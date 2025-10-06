Ed Sheeran protagonista di un' esperienza musicale diretta per Netflix dal regista di Adolescence

Movieplayer.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piattaforma di streaming ha annunciato l'arrivo a novembre sulla piattaforma di un progetto dall'approccio davvero unico, ecco i dettagli. Il regista di Adolescence, Philip Barantini, ha realizzato per Netflix un nuovo progetto innovativo annunciato nella giornata di oggi: One Shot with Ed Sheeran. L'esperienza, girata con un unico piano sequenza, debutterà in streaming il 21 novembre. I dettagli del progetto musicale Ed Sheeran, che tra qualche settimana sarà impegnato con un nuovo tour europeo, è stato ripreso dalle telecamere durante un pomeriggio e sullo schermo sarà possibile seguirlo, in tempo reale, durante un viaggio che lo porta per le strade di New York. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ed sheeran protagonista di un esperienza musicale diretta per netflix dal regista di adolescence

© Movieplayer.it - Ed Sheeran protagonista di un'esperienza musicale diretta per Netflix dal regista di Adolescence

In questa notizia si parla di: sheeran - protagonista

sheeran protagonista esperienza musicaleEd Sheeran protagonista di un'esperienza musicale diretta per Netflix dal regista di Adolescence - La piattaforma di streaming ha annunciato l'arrivo a novembre sulla piattaforma di un progetto dall'approccio davvero unico, ecco i dettagli. Secondo movieplayer.it

Lucca Summer Festival, la musica internazionale protagonista con Ed Sheeran, Eric Clapton e Lenny Kravitz. Il maestro Muti omaggerà Puccini - Al via domenica il Lucca Summer Festival che quest’anno conta in cartellone 19 serate di musica internazionale. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sheeran Protagonista Esperienza Musicale