Ed Sheeran protagonista di un' esperienza musicale diretta per Netflix dal regista di Adolescence

La piattaforma di streaming ha annunciato l'arrivo a novembre sulla piattaforma di un progetto dall'approccio davvero unico, ecco i dettagli. Il regista di Adolescence, Philip Barantini, ha realizzato per Netflix un nuovo progetto innovativo annunciato nella giornata di oggi: One Shot with Ed Sheeran. L'esperienza, girata con un unico piano sequenza, debutterà in streaming il 21 novembre. I dettagli del progetto musicale Ed Sheeran, che tra qualche settimana sarà impegnato con un nuovo tour europeo, è stato ripreso dalle telecamere durante un pomeriggio e sullo schermo sarà possibile seguirlo, in tempo reale, durante un viaggio che lo porta per le strade di New York. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

