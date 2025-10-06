Echompleanno una speciale serata di cabaret e musica all' Abeliano
Echo Events celebra i suoi 17 anni all’Abeliano all’insegna della risata.Sabato 11 ottobre, alle 21, al teatro Abeliano di Bari si terrà “Echompleanno”, una speciale serata di cabaret e musica con la quale si celebreranno i 17 anni di attività dell’associazione culturale Echo Events diretta da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: echompleanno - speciale
