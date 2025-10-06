Negli ultimi anni, l’energia è diventata una questione sempre più centrale nella vita di famiglie e aziende. Prezzi instabili, crisi geopolitiche e cambiamento climatico hanno messo in discussione l’intero sistema energetico. Abbiamo intervistato il team di Delicato Energy, azienda impegnata nella promozione di impianti fotovoltaici a Roma, per capire perché oggi investire nel solare è una delle scelte più vantaggiose. Negli ultimi anni, il tema dell’energia è stato al centro dell’attenzione. Qual è la vostra visione? Oltre alle sfide del cambiamento climatico, negli ultimi anni abbiamo vissuto un periodo di grande instabilità dovuto sia alla crisi geopolitica sia all’aumento esponenziale dei costi dell’energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ecco perché il fotovoltaico è una scelta strategica