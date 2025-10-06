Ecco il porta a porta integrale | Bisogna ritirare i nuovi kit

La distribuzione dei kit proseguirà anche nei prossimi giorni per dare modo a tutte le utenze di ritirare il materiale necessario. II porta a porta integrale, va ricordato, si estende da oggi. Il nuovo modello coinvolgerà gran parte delle utenze, con cambiamenti pensati per rendere il servizio più efficiente e sostenibile. Le modifiche più rilevanti riguarderanno le zone collinari, pedemondane e montane a nord del centro storico, che passeranno da un modello misto alla raccolta porta a porta integrale (solo il vetro continuerà a essere conferito nelle campane stradali). Nel resto del territorio – escluso il centro storico, che non subirà modifiche – i cittadini dovranno invece fare attenzione ai nuovi giorni, orari e calendari dei passaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

