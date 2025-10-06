ecco i predoni dei corrieri nel furgone scarpe e vini

I predoni dei furgoni, appassionati di vino, champagne e abiti firmati, sono finiti in manette. La Squadra mobile di Padova ha arrestato l’altro giorno, in pieno centro a Bologna, due cileni di 57 e 55 anni, irregolari e senza fissa dimora, sorpresi in flagranza mentre mettevano a segno l’ennesimo furto su di un furgone di un’azienda di consegne. I due rispondono anche della ricettazione di altra merce, tra cui scarpe firmate, champagne e vino, rubati ad altri corrieri sempre in città, per valore complessivo circa 15mila euro. I due arrestati sono infatti ritenuti autori di altri furti simili, tra cui uno avvenuto il 10 settembre scorso in centro a Padova, dove erano stati rubati contenitori di abbigliamento ed accessori di marca per circa 30mila euro ai danni di un altro spedizioniere, mentre era intento a scaricare materiale a un negozio di articoli firmati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

