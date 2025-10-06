Ecco cosa sei diventato! Fazio in estasi per Iacchetti | è polemica

“ Seneca diceva che la vita non è breve, ma è lunga se la usiamo bene. Tu per esempio in questi giorni l’hai usata bene. Sei diventato l’idolo dei social, di tutti. Nelle piazze c’è il tuo nome ”. Con queste parole, Fabio Fazio ha accolto Enzo Iacchetti nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, alludendo in modo chiaro — seppur senza nominarlo esplicitamente — al recente e acceso scontro televisivo dell’attore comico su Rete 4, durante la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Leggi anche: “Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona La risposta di Iacchetti non si è fatta attendere: “ Io la riuserei bene anche in una prossima occasione, nello stesso modo ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

