Eccellenze musica e flash mob | la tre giorni sannicolese per l' Appia Day
C’è stata anche la Città di San Nicola la Strada fra i 21 comuni coinvolti per le celebrazioni dell’Appia Day, dedicate alla scoperta e alla valorizzazione della Regina Viarum, l’antica arteria voluta per collegare Roma a Brindisi.Il programma delle attività che hanno coinvolto ben 40 fra enti e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: eccellenze - musica
“Giardino Analogico”: musica, eccellenze gastronomiche e tradizione a Mugnano del Cardinale
Sapori, musica e tradizioni con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino di eccellenze del territorio
“TASTES FROM MONTE SANT’ANGELO”, SABATO 4 OTTOBRE L’EVENTO CHE CELEBRA LE ECCELLENZE GASTRONOMICHE Monte Sant’Angelo celebra le eccellenze enogastronomiche: il 4 ottobre un percorso tra gusto, musica e tradizione La Città de Vai su Facebook
Musica, pittura, solidarietà. Flash mob delle scuole e un sostegno alle famiglie - Un seminario di approfondimento ma anche musica, laboratori di pittura, il flash mob dei ragazzi delle scuole e le testimonianze dei familiari- Come scrive ilgiorno.it
Musica, balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti - In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e per celebrare la ricorrenza della fine della prima ... Scrive ilgiorno.it