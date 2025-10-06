MAZZOLA 0 ANTELLA 0 MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Saitta, Bonechi, Zanaj (73’ Barducci), Camilli (79’ Turillazzi), De Filippo (70’ Corsi), Discepolo (83’ Gucci), Capezzuoli (56’ Scardigli). Panchina: Sampieri, Ghiozzi Pasqualetti, Pagliai, Puppato. Allenatore Ghizzani ANTELLA: Carcani, Talenti (92’ Capanni), Sdaigui (70’ Petrioli), Frosali, Lunghi, Chiaramonti, Keqi (65’ Paternò), Geraci (73’ Palaj), Papalini, Rontini, Calamai. Allenatore Iacobelli Arbitro: Danesi di Pistoia (Pappalardo - De Matteis). Note: Ammoniti: Camilli, Chiarugi, Calamai. Recuperi: 0 e 4. SIENA – Finisce a reti bianche il match tra Mazzola ed Antella con la formazione di Ghizzani, reduce da tre successi e dal passaggio del turno in Coppa Italia, che ci ha provato fino alla fine ma senza riuscire a sfondare la resistenza degli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Il Mazzola non sfonda. Pareggio a reti bianche