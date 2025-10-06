Eccellenza La Pietralunghese non sbaglia un colpo Calato il poker contro Pontevalleceppi Ripa
PIETRALUNGHESE 4 PONTEVALLECEPPI RIPA 0 PIETRALUNGHESE (4-4-2): Abibi; Naticchi (40’st Nicoli), Giambi, Nuti, Bruzzesi; Veneroso (22’st Simoncini), Gatti, Esposito, Calderini; Rossi (29’st Berettini), Micchi (13’st Piccioli, 33’st Locchi). A disp.: Casciani, Met Hasani, Pauselli, Martinelli. All.: Luca Pierotti. PONTEVALLECEPPI RIPA (3-5-2): Ruffolo; Barbarossa, Belloni, Sallaku; Bazzarri (20’st Zmejkoski), Noudem (31’st Puleti), Benedetti, Simeone (20’st De Gioia), El Mohtarim; Braccalenti (20’st Dan. Fioretti), Akhigbe (40’st Burchini). A disp.: Cucchiararo, Kamwa, Siculi, Jemi. All.: Davide Fioretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - pietralunghese
I FINALI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE In serie D vince l'Orvietana, pari per Sansepolcro e Cannara, ko per Trestina e Foligno. In Eccellenza comandano Angelana, Terni Fc e Pietralunghese. Nel girone A di Promozione Marra in vetta, nel giron Vai su Facebook
Eccellenza. Colpo grosso del Forte Querceta. Nicolini porta tre punti pesanti - SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Safina, Pisaneschi, Belli, Cirillo, Burato, Gaffarelli, Berti, Ciotola, Ermini. Riporta lanazione.it