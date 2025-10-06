Eccellenza Il Mesola resta in dieci uomini Niente da fare col Fratta Terme
Fratta Terme 2 Mesola 1 FRATTA TERME: Lombardi, Siboni, Rossini (10’ st Signore), Panzavolta, Sedioli (15’ st De Luca), Errani, Ravaioli, Miraglia, Ndiaye (45’ st Pezzi), Gallo (11’ pt Marozzi), Candoli (32’ st Milandri). All.: Malandri. MESOLA: Calderoni, Lucci, Cavallari E. (23’ st Crosara), Telloli (32’ st Paganini), Hoxha, Guariento, Valesani, Neffati (46’ st Mantovani), Rivas Garrido (18’ st Davo), Cantelli, Rako. All.: Cavallari O.. Arbitro: Romini di Ravenna. Reti: 12’ st Ndiaye (F), 32’ st Ndiaye (F), 34’ st Davo (M). Note: ammoniti: Rossini (F), Milandri (F), Rivas Garrido (M), Rako (M), Crosara (M). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
