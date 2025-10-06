Eba la meticcia che aiuta gli scienziati a salvare le orche in via d'estinzione

Una meticcia di nome Eba sta aiutando gli scienziati a salvare le ultime orche residenti del sud. Grazie al suo fiuto riesce a seguire le tracce dei cetacei, permettendo ai biologi di raccogliere campioni di feci senza dover disturbare questa popolazione ormai passo dall'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

