Eba la meticcia che aiuta gli scienziati a salvare le orche in via d'estinzione
Una meticcia di nome Eba sta aiutando gli scienziati a salvare le ultime orche residenti del sud. Grazie al suo fiuto riesce a seguire le tracce dei cetacei, permettendo ai biologi di raccogliere campioni di feci senza dover disturbare questa popolazione ormai passo dall'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Lega a Pontida, un minuto di silenzio per Charlie Kirk. Fugatti: "Siamo anticomunisti e antifascisti". Vannacci e Sardone contro la "società meticcia" e "i mao mao con la barba lunga" Leggi l’articolo tinyurl.com/5n8twnvx Vai su Facebook