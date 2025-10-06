È vero che le vespe abbandonano il nido in autunno? Che fine fanno i favi e dove vanno le regine in inverno

Con l'arrivo dell'autunno le colonie di vespe muoiono e solo le nuove regine fecondate sopravvivono trovando un posto riparato dove trascorrere l'inverno. I favi restano vuoti e non vengono più utilizzati dagli insetti. La primavera successiva, quando le nuove regine tornano attive, ne costruiscono uno nuovo per dare il via alla propria colonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

