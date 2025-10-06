È un disastro è sempre uguale c’è un gradino | Alex Marquez è furioso dopo aver rivisto l’incidente tra il fratello e Bezzecchi

Marc Marquez ha da subito spento le polemiche dopo l’incidente al primo giro della gara di MotoGp in Indonesia vinta da Fermin Aldeguer, “giustificando” Marco Bezzecchi e dedicandogli anche un messaggio social: “Per favore, niente rancore verso Marco, nessuno lo fa di proposito”. Molto arrabbiato invece il fratello Alex, che nel post gara ha parlato dell’incidente. Nulla contro Bezzecchi, ma tanta rabbia per le condizioni della ghiaia che circonda la pista indonesiana: “Si è rotto qualcosa. Mi sono spaventato perché ero dietro di lui e l’ho visto rotolare via. Ho visto la moto rossa. Ma avete visto lo stato della ghiaia? È un disastro, è sempre uguale, c’è un gradino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

