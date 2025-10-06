Lobotka si è accasciato a terra chiedendo subito il cambio verso la fine del primo tempo della sfida contro il Genoa. Non sono ancora certe le sue condizioni perché il Napoli non ha diramato un comunicato ufficiale e proprio per questo motivo il ct della Slovacchia Francesco Calzona ha sperato fino alla fine che potesse unirsi alla nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Irlanda del Nord e Lussemburgo (10 e 13 ottobre). Questa sera è arrivata invece la conferma che Lobotka non ce la farà. Dopo Milinkovic-Savic, anche il regista del Napoli è costretto a saltare gli impegni della propria nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È ufficiale Lobotka salta la convocazione in nazionale